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«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 года
Nur.kz
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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов УЕФА на два года. Установлено, что ФК ввел в серьезное заблуждение руководящий орган европейского футбола и нарушил правила финансового фэйр-плей.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
News.ru 14 февраля в 15:54
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