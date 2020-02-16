«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 года
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов УЕФА на два года. Установлено, что ФК ввел в серьезное заблуждение руководящий орган европейского футбола и нарушил правила финансового фэйр-плей.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.