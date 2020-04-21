УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон
УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны. Как сообщается на официальном сайте организации, сегодня была проведена видеоконференция с 55 членами-ассоциациями и даны обновленные рекомендации.В источнике
С чего всё начиналось
Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, УЕФА по-прежнему намерен завершить сезон-2019/20 пусть и с задержкой, но в привычном режиме, поэтому настоятельно рекомендует национальным ассоциациям доиграть чемпионаты в высших дивизионах и определить победителей кубковых турниров — сообщает официальный сайт УЕФА.