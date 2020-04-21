УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон. Об этом во вторник сообщил официальный сайт УЕФА. На данный момент в Европе продолжается только чемпионат Беларуси, все остальные турниры на паузе.В источнике
С чего всё начиналось
Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, УЕФА по-прежнему намерен завершить сезон-2019/20 пусть и с задержкой, но в привычном режиме, поэтому настоятельно рекомендует национальным ассоциациям доиграть чемпионаты в высших дивизионах и определить победителей кубковых турниров — сообщает официальный сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс вчера в 13:17