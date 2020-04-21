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УЕФА еще раз рекомендовал доиграть национальные чемпионаты и Кубки
Казанские ведомости
  • Piter.tv0:46
На очередной видеоконференции с участием представителей 55 европейских национальных футбольных ассоциаций УЕФА дал лигам очередную настоятельную рекомендацию доиграть сезон. Представителя лиг рекомендовано завершить не только национальные чемпионаты, но и Кубки.В источнике
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С чего всё начиналось
Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, УЕФА по-прежнему намерен завершить сезон-2019/20 пусть и с задержкой, но в привычном режиме, поэтому настоятельно рекомендует национальным ассоциациям доиграть чемпионаты в высших дивизионах и определить победителей кубковых турниров — сообщает официальный сайт УЕФА.
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