УЕФА еще раз рекомендовал доиграть национальные чемпионаты и Кубки

Казанские ведомости 1 24

На очередной видеоконференции с участием представителей 55 европейских национальных футбольных ассоциаций УЕФА дал лигам очередную настоятельную рекомендацию доиграть сезон. Представителя лиг рекомендовано завершить не только национальные чемпионаты, но и Кубки. В источнике