УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон. Об этом во вторник сообщил официальный сайт УЕФА. На данный момент в Европе продолжается только чемпионат Беларуси, все остальные турниры на паузе.