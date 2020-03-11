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Gazeta.SPbGazeta.SPb
УЕФА не планирует отменять Евро-2020 из-за коронавируса
Zakon.kz
  • Zakon.kz
  • Gazeta.SPb
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
УЕФА провел экстренное совещание по поводу возможного переноса или отмены чемпионата Европы — 2020 из-за вспышки коронавируса.В источнике
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УЕФА просит страны-хозяйки обеспечить проведение ЧЕ-2020, несмотря на вспышку коронавируса

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