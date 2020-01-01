УЕФА не определял 3 августа в качестве дедлайна

Сегодня в ответ на запрос «СЭ» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг заявления, что 3 августа — крайний срок для завершения чемпионатов и кубков сезона-2019/20.