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УЕФА не определял 3 августа в качестве дедлайна
Sports.ru
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Сегодня в ответ на запрос «СЭ» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг заявления, что 3 августа — крайний срок для завершения чемпионатов и кубков сезона-2019/20.В источнике
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УЕФА опроверг сообщение о дедлайне для завершения национальных чемпионатов

ProstoProSport 07:08 
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УЕФА опроверг заявления о том, что 3 августа – крайний срок для завершения сезона-2019/20

Sports.ru 06:10
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УЕФА не определял 3 августа в качестве дедлайна для национальных первенств

Metaratings 06:05
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