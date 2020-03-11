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УЕФА не планирует отменять Евро-2020 из-за коронавируса
Zakon.kz
  • Zakon.kz
  • Gazeta.SPb
  • Sports.ru
УЕФА провел экстренное совещание по поводу возможного переноса или отмены чемпионата Европы — 2020 из-за вспышки коронавируса.В источнике
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УЕФА не планирует отменять Евро-2020 из-за коронавируса

Gazeta.SPb 00:04 
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УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 23:21
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УЕФА просит страны Европы обеспечить проведение Евро-2020

Спорт-Экспресс вчера в 21:00
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