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УЕФА ещё не решил, какой будет квалификация еврокубков
PROСПОРТ Казахстан
  • Известия0:26
УЕФА прокомментировал информацию о возможном сокращении или отмене квалификационных раундов еврокубков сезона-2020/21. Ранее о такой возможности в связи с поздним началом сезона из-за коронавируса сообщила британская The Times.В источнике
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Скандал в Голландии продолжается. «Утрехт» не пошел в суд, но пожаловался в УЕФА

Спорт-Экспресс 09:55
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УЕФА не отменял отборочные матчи в еврокубки, а решение по Лиге Наций вынесет 27 мая

Metaratings вчера в 06:15
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УЕФА опроверг возможность сокращения или отмены квалификации ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

Sport24.ru 11 мая в 16:23 
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