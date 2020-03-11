УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел экстренное совещание касательно возможного переноса или отмены чемпионата Европы - 2020 в связи с распространением мировой эпидемии китайского коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает агентство Associated Press, в УЕФА, основываясь на рекомендациях ВОЗ, считают, что города могут принимать матчи Евро-2020, если у них есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с коронавирусом, а также если они при этом предоставляют необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков.