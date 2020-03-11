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Газета.RuГазета.Ru
УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса
Zakon.kz
  • Известия0:35
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел экстренное совещание касательно возможного переноса или отмены чемпионата Европы - 2020 в связи с распространением мировой эпидемии китайского коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает AP, союз, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, считает, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам.
Bigmir)net 04:04
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СМИ: УЕФА попросил страны-хозяйки Евро-2020 обеспечить проведение турнира

Матч ТВ 02:35
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СМИ: УЕФА попросил страны-хозяйки Евро-2020 обеспечить проведение турнира

Sportbox.RU 02:35
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УЕФА просит страны-хозяйки обеспечить проведение ЧЕ-2020, несмотря на вспышку коронавируса

Чемпионат 01:46
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