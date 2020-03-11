УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел экстренное совещание касательно возможного переноса или отмены чемпионата Европы - 2020 в связи с распространением мировой эпидемии китайского коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает AP, союз, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, считает, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам.