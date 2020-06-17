УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Ранее телеканал Sky Sport Italia сообщал, что в текущем году из-за пандемии нового коронавируса финал Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне — там же, где состоятся матчи 1/4 финала турнира и полуфиналы. Изначально финал в 2020 году должен был быть сыгран в Стамбуле, а в 2021 году — в Санкт-Петербурге.В источнике Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Ру13:16
Администрация города Санкт-Петербурга 12:49