УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов

Соответственно, Мюнхен теперь примет финал ЛЧ в 2023 году, а Лондон - годом позже. Как и планировалось ранее, не сыгранные до пандемии ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 7 и 8 августа в городах и на аренах команд-хозяек.