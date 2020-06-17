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УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов
Soccer.ru
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Соответственно, Мюнхен теперь примет финал ЛЧ в 2023 году, а Лондон - годом позже. Как и планировалось ранее, не сыгранные до пандемии ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 7 и 8 августа в городах и на аренах команд-хозяек.В источнике
С чего всё начиналось
«Финал-2019/20 должен был состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, на котором теперь вместо этого пройдет выставка-2020/21», — говорится на сайте УЕФА.
Известия 09:56
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