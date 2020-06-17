УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге
УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год, об этом стало известно по итогам исполкома УЕФА в Ньоне.В источнике Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Ру13:16
Администрация города Санкт-Петербурга 12:49
Телеканал Санкт-Петербург 13:08