Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год
Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил перенос финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Решение было принято после исполкома УЕФА в швейцарском городе Ньон.В источнике
С чего всё начиналось
«Финал-2019/20 должен был состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, на котором теперь вместо этого пройдет выставка-2020/21», — говорится на сайте УЕФА.
Телеканал Санкт-Петербург 11:03