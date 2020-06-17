Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

ЗакC.Ру 3 23





Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил перенос финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Решение было принято после исполкома УЕФА в швейцарском городе Ньон. В источнике