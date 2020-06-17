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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год
ЗакC.Ру
  • Телеканал Санкт-Петербург0:54
  • Телеканал 360°0:12
  • РЕН ТВ2:32
Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил перенос финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Решение было принято после исполкома УЕФА в швейцарском городе Ньон.В источнике
С чего всё начиналось
«Финал-2019/20 должен был состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, на котором теперь вместо этого пройдет выставка-2020/21», — говорится на сайте УЕФА.
Известия 09:56
Подробнее о событии
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Петербург будет отдельно готовиться к матчам Евро-2020 и финалу Лиги чемпионов

Телеканал Санкт-Петербург 11:03
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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год

Российская газета 10:15
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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге официально перенесен на год

Газета.Ru 10:05
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