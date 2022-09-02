УЕФА оштрафовал «ПСЖ» на 10 миллионов евро за нарушение финансового fair play
С чего всё началось
«Милан», «Монако», «Рома», «Бешикташ», «Интер», «Ювентус», «Марсель» и «Пари Сен Жермен» заключили мировые соглашения, по которым суммарно выплатят €172 млн, сообщает
пресс-служба УЕФА.
УЕФА оштрафовал ПСЖ, «Ювентус» и ещё шесть клубов на €172 млн за нарушение ФФП
RT на русскомвчера в 12:50
УЕФА оштрафовал «ПСЖ» на 10 миллионов евро за нарушение финансового fair play
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«Пари Сен-Жермен» оштрафован на 10 млн евро за нарушение финансового фейр-плей
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