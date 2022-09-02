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УЕФА оштрафовал «ПСЖ» на 10 миллионов евро за нарушение финансового fair play

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) оштрафовала несколько ведущих европейских клубов за нарушение правил финансового fair play, сообщает пресс-служба организации.
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«Ювентус», «ПСЖ» и еще шесть ведущих европейских клубов не смогли выполнить требования безубыточности и заключили мировые соглашения с УЕФА, по которым суммарно выплатят 172 миллиона евро.
Матч ТВ
«ПСЖ» получил от УЕФА самый большой штраф — 10 миллионов евро.
Спорт-Экспресс
Помимо "ПСЖ" штрафы также получили итальянские "Рома" (5 млн), "Интер" (4 млн), "Ювентус" (3,5 млн), "Милан" (2 млн), турецкий "Бешикташ" (600 тысяч), французский "Марсель" и "Монако" (по 300 тысяч).
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«Милан», «Монако», «Рома», «Бешикташ», «Интер», «Ювентус», «Марсель» и «Пари Сен Жермен» заключили мировые соглашения, по которым суммарно выплатят €172 млн, сообщает
 пресс-служба УЕФА.

Подробнее о событии

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