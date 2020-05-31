НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Вести.Ru
  • Metaratings
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Глава УЕФА одобрил поддерживающих протесты в США игроков

Газета.Ru вчера в 22:05
alt

УЕФА отреагировал на смерть Джорджа Флойда

Metaratings вчера в 16:24
alt

Глава УЕФА одобрил игроков, поддержавших протесты в США во время матчей

РИА Новости вчера в 17:09
реклама
Главное
Новости