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УЕФА отреагировал на апелляцию российских клубов в CAS

УЕФА прокомментировал апелляцию российских клубов в Спортивный арбитражный суд на решение Союза об отстранении команд от еврокубков.
Vprognoze.ru
28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.
Спорт-Экспресс
Место чемпиона России «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов займёт шотландский «Селтик».
Спорт БИЗНЕС Online
2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.
Спорт-Экспресс
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С чего всё началось
В УЕФА отреагировали на апелляции клубов РПЛ в CAS из-за недопуска до участия в еврокубках
2 мая УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне. "Зенит" досрочно стал чемпионом России и гарантировал себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов.
ТАСС Спортвчера в 12:53

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УЕФА отреагировал на апелляцию российских клубов в CAS
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УЕФА прокомментировал апелляцию российских клубов в CAS
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УЕФА прокомментировал апелляцию российских клубов в CAS
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