В УЕФА отреагировали на апелляции клубов РПЛ в CAS из-за недопуска до участия в еврокубках

2 мая УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне. "Зенит" досрочно стал чемпионом России и гарантировал себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов.