УЕФА отреагировал на апелляцию российских клубов в CAS
С чего всё началось
В УЕФА отреагировали на апелляции клубов РПЛ в CAS из-за недопуска до участия в еврокубках
2 мая УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне. "Зенит" досрочно стал чемпионом России и гарантировал себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов.
ТАСС Спортвчера в 12:53
УЕФА отреагировал на апелляции отстранённых российских клубов, поданные в CAS
LiveResult.Ruвчера в 13:49
В УЕФА отреагировали на апелляции от российских клубов, но не дали комментариев
Футбол на Куличкахвчера в 12:49