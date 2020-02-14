«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS

«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба. УЕФА объявил о своем решении в пятницу, 14 февраля.