УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках. Клуб также оштрафовали на 30 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
Европейская федерация футбола (УЕФА) отстранила английский футбольный клуб «Манчестер сити» от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения правил финансового «фэйр-плей» – клуб уличен в завышении дохода от спонсорских контрактов, сообщает пресс-служба УЕФА.