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УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Спорт-Экспресс
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках. Клуб также оштрафовали на 30 миллионов евро.В источнике
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С чего всё начиналось
Европейская федерация футбола (УЕФА) отстранила английский футбольный клуб «Манчестер сити» от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения правил финансового «фэйр-плей» – клуб уличен в завышении дохода от спонсорских контрактов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Ведомости вчера в 13:59
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Мы собрали лучшие голы «Ман Сити» в ЛЧ. Будем скучать?

Матч ТВ 13:47
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14 человек, которые размотали дело «Сити». Среди них – российский экономист Сонин

Sports.ru 17:00
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Наконец-то УЕФА показал зубы. «Манчестер Сити» — без еврокубков на два года

Sportbox.RU 07:33
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