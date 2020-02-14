УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года

Спорт-Экспресс 6 23











Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках. Клуб также оштрафовали на 30 миллионов евро. В источнике