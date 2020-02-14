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УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два года
Спорт-Экспресс
  • Пятый канал0:59
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" на два года от участия в еврокубках. Клуб также оштрафовали на 30 миллионов евро.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
News.ru 14 февраля в 15:54
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Наконец-то УЕФА показал зубы. «Манчестер Сити» — без еврокубков на два года

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Sports.ru вчера в 10:16
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