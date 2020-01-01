УЕФА решил отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов. Причиной такого решения стали нарушения правил финансового fair-play.