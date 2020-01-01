УЕФА решил отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов. Причиной такого решения стали нарушения правил финансового fair-play.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
Sportbox.RU вчера в 23:03
Спорт-Экспресс вчера в 08:46