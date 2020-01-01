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УЕФА решил отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Спорт-Экспресс
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Палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов. Причиной такого решения стали нарушения правил финансового fair-play.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
News.ru 14 февраля в 15:54
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«Манчестер Сити» уверен в удовлетворении их апелляции в CAS на решение отстранить клуб от еврокубков

Sportbox.RU вчера в 23:03
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«Манчестер Сити» уверен в удовлетворении их апелляции в CAS на решение отстранить клуб от еврокубков

Матч ТВ вчера в 23:03
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Что такое финансовый фейр-плей. Из-за него жестко наказали «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс вчера в 08:46
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