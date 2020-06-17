УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Петербурге

Финал текущего розыгрыша главного клубного турнира Старого Света пройдет в Лиссабоне. Там же состоятся четвертьфиналы и полуфиналы турнира. Информацию о переносе финального матча из Северной столицы с 2021 на 2022 году впервые сообщил телеканал Sky Sports.