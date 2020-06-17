УЕФА: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов не в 2021, а в 2022 году. Об этом было официально объявлено на пресс-конференции по итогам заседания исполкома УЕФА. Из-за пандемии коронавируса текущий розыгрыш Лиги чемпионов завершится в формате «финала восьми» в Лиссабоне.