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УЕФА: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году
ЗакC.Ру
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  • Телеканал RTVI12:27
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Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов не в 2021, а в 2022 году. Об этом было официально объявлено на пресс-конференции по итогам заседания исполкома УЕФА. Из-за пандемии коронавируса текущий розыгрыш Лиги чемпионов завершится в формате «финала восьми» в Лиссабоне.В источнике
Александр Беглов
российский политик
Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Ру13:16
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К решению о переносе финала Лиги Чемпионов с 2021 на 2022 год: «Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд»

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