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REGNUMREGNUM
УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год
Украина.ру
  • Мой Брянск0:39
Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 18:04 — REGNUM Согласно сообщениям авторитетного издания L'Equipe, УЕФА выйдет с официальным заявлением о переносе чемпионата Европы на следующий год.В источнике
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Когда возобновятся футбольные чемпионаты в Европе

Евро-футбол.ру 16:36
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Итальянский инсайдер Палмери: «Буду очень удивлен, если Евро-2020 состоится»

Sport24.ru 14:14 
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СМИ анонсировали перенос Евро-2020 и приостановку Лиги чемпионов

РБК 11:40
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