НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеУЕФА собирается приостановить Лигу чемпионов и Лигу ЕвропыУЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавирусаУЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020Четыре европейские топ-лиги попросят УЕФА отложить Евро-2020ГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавируса«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 летГран-при Австралии может быть отмененАлександр Большунов победил в общем зачете Кубка мираREGNUMУЕФА перенесет Евро-2020 на следующий годУкраина.ру121Мой Брянск0:39Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 18:04 — REGNUM Согласно сообщениям авторитетного издания L'Equipe, УЕФА выйдет с официальным заявлением о переносе чемпионата Европы на следующий год.В источнике Комментировать21Подробнее о событии Когда возобновятся футбольные чемпионаты в ЕвропеЕвро-футбол.ру 16:36Итальянский инсайдер Палмери: «Буду очень удивлен, если Евро-2020 состоится»Sport24.ru 14:14 СМИ анонсировали перенос Евро-2020 и приостановку Лиги чемпионовРБК 11:40рекламаЕщё по темеУЕФА собирается приостановить Лигу чемпионов и Лигу ЕвропыУЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавирусаУЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020Четыре европейские топ-лиги попросят УЕФА отложить Евро-2020ГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавируса«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 летГран-при Австралии может быть отмененАлександр Большунов победил в общем зачете Кубка мираНовости