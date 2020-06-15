НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФинал Лиги Европы пройдет 21 августа в КельнеЭта неделя должна стать исторической для европейского футбола. Через 5 дней будет поставлена точка в спорах о текущих и будущих еврокубках, Евро-2020 и квалификации ЧМ-2022Даты проведения матчей 1/16 финала хоккейной Лиги чемпионовКогда и где пройдут матчи Лиги чемпионов и Евро-2020: на этой неделе УЕФА вынесет решающий вердиктГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной РоссииВ «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй командыОвечкин сравнил жизнь в США и РоссииТони Фергюсон вызвал Макгрегора на бойДалер Кузяев может перейти в «Марсель»CT newsУЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 годDP.RU121Телеканал Санкт-Петербург0:54Портал "Sky Sport" сообщает, что Санкт-Петербург примет финал Лиги Чемпионов не в 2021 году, как было запланировано изначально, а в 2022.В источнике Комментировать4Подробнее о событии СМИ опубликовали расписание оставшихся раундов Лиги чемпионовSport24.ru 13:47 Почему финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет не в Санкт-Петербурге?Спорт-Экспресс 13:45СМИ: Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-ПетербургеSport.ru 12:13рекламаЕщё по темеФинал Лиги Европы пройдет 21 августа в КельнеЭта неделя должна стать исторической для европейского футбола. Через 5 дней будет поставлена точка в спорах о текущих и будущих еврокубках, Евро-2020 и квалификации ЧМ-2022Даты проведения матчей 1/16 финала хоккейной Лиги чемпионовКогда и где пройдут матчи Лиги чемпионов и Евро-2020: на этой неделе УЕФА вынесет решающий вердиктГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной РоссииВ «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй командыОвечкин сравнил жизнь в США и РоссииТони Фергюсон вызвал Макгрегора на бойДалер Кузяев может перейти в «Марсель»Новости