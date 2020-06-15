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УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
DP.RU
  • Телеканал Санкт-Петербург0:54
Портал "Sky Sport" сообщает, что Санкт-Петербург примет финал Лиги Чемпионов не в 2021 году, как было запланировано изначально, а в 2022.В источнике
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СМИ опубликовали расписание оставшихся раундов Лиги чемпионов

Sport24.ru 13:47 
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Почему финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет не в Санкт-Петербурге?

Спорт-Экспресс 13:45
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СМИ: Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге

Sport.ru 12:13
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