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УЕФА планирует создать летнюю Лигу чемпионов
Сегодня (Киев)
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый турнир в формате Лиги чемпионов, который пройдет летом 2021 года, сообщает Daily Mail.В источнике
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Есть идея! Летняя Лига чемпионов в США

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СМИ: УЕФА реформирует Международный кубок чемпионов

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