НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных
Невские Новости
  • Невские Новости
  • Арменпресс
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Аргументы и Факты
  • УНИАН
  • Metaratings
  • Беларусь Сегодня
  • Bookmaker-ratings.ru
17 июня на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был утвержден формат отбора на чемпионат мира - 2022 для европейских сборных, передает пресс-служба организации у себя в Twitter-аккаунте.В источнике
С чего всё начиналось
Вчера, 17 июня, на заседании исполнительного комитета УЕФА был утверждён формат отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре для европейских сборных, сообщает пресс-служба организации в "Твиттере".
Чемпионат 07:58
Подробнее о событии
alt

УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных

Чемпионат 07:58
alt

УЕФА разработал схему отбора на ЧМ-2022 в Европе

RT на русском 07:35
alt

УЕФА утвердил процедуру жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2022

Sport24.ru 07:19 
реклама
Главное
Новости