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УЕФА подтвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе
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Официальный твиттер УЕФА сообщил о том, что исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций подтвердил формат отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе. 55 европейских сборных будут распределены жребием на 10 групп.В источнике
С чего всё начиналось
Вчера, 17 июня, на заседании исполнительного комитета УЕФА был утверждён формат отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре для европейских сборных, сообщает пресс-служба организации в "Твиттере".
Чемпионат 07:58
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УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных

Чемпионат 07:58
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УЕФА утвердил процедуру жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2022

Sport24.ru 07:19 
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УЕФА утвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022

Metaratings 07:19
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