УЕФА подтвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе

Официальный твиттер УЕФА сообщил о том, что исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций подтвердил формат отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе. 55 европейских сборных будут распределены жребием на 10 групп.