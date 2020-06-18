УЕФА подтвердил формат отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе
Официальный твиттер УЕФА сообщил о том, что исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций подтвердил формат отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе. 55 европейских сборных будут распределены жребием на 10 групп.В источнике
С чего всё начиналось
Вчера, 17 июня, на заседании исполнительного комитета УЕФА был утверждён формат отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре для европейских сборных, сообщает пресс-служба организации в "Твиттере".