УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге
Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Петербурге, на год. Об этом сообщил гендиректор оргкомитета «Евро-2020» в Петербурге Алексей Сорокин.В источнике Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Рувчера в 13:16
Администрация города Санкт-Петербурга вчера в 12:49