УЕФА попросил стран-хозяек провести Евро-2020, несмотря на коронавирус
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) попросил страны, где в этом году будут проходить матчи чемпионата Европы, провести игры в назначенные сроки, несмотря на распространение коронавируса. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает AP, союз, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, считает, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам.