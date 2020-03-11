УЕФА попросил стран-хозяек провести Евро-2020, несмотря на коронавирус

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) попросил страны, где в этом году будут проходить матчи чемпионата Европы, провести игры в назначенные сроки, несмотря на распространение коронавируса. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.