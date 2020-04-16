Названы возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
Стали известны возможные даты проведения финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. По информации The Telegraph, УЕФА предлагает провести финал ЛЧ в Стамбуле 29 августа. В таком случае матчи 1/4 финала планируется сыграть 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира — в августе.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает The Telegraph, УЕФА предлагает национальным лигам провести финал Лиги чемпионов 29-го августа 2020 года, а финал Лиги Европы на три дня раньше — 26-го августа.