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УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года
Петербургский дневник
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В распоряжении редакции немецкого телеканал ZDF оказался информация, согласно которой УЕФА планирует перенести чемпионат Европы по футболу на более поздний срок. Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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СМИ: УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец года или лето 2021-го

Отмечается, что УЕФА подготовил два варианта переноса турнира: на лето 2021 года, однако в таком случае должен быть перенесен чемпионат мира среди клубов; проведение турнира осенью или зимой 2020 года. Издание отмечает, что для УЕФА предпочтителен перенос чемпионата Европы на лето 2021 года.
ТАСС Спорт 15 марта в 15:57
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Что будет с Евро-2020. Прогноз: УЕФА перенесёт чемпионат Европы из-за коронавируса

Чемпионат вчера в 01:45
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УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года

Sport.ru 15 марта в 17:14
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В УЕФА определились с датами проведения чемпионата Европы по футболу — СМИ

REGNUM 15 марта в 16:38
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