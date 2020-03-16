Отмечается, что УЕФА подготовил два варианта переноса турнира: на лето 2021 года, однако в таком случае должен быть перенесен чемпионат мира среди клубов; проведение турнира осенью или зимой 2020 года. Издание отмечает, что для УЕФА предпочтителен перенос чемпионата Европы на лето 2021 года.