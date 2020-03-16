УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года
В распоряжении редакции немецкого телеканал ZDF оказался информация, согласно которой УЕФА планирует перенести чемпионат Европы по футболу на более поздний срок. Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.В источнике
С чего всё начиналось
Отмечается, что УЕФА подготовил два варианта переноса турнира: на лето 2021 года, однако в таком случае должен быть перенесен чемпионат мира среди клубов; проведение турнира осенью или зимой 2020 года. Издание отмечает, что для УЕФА предпочтителен перенос чемпионата Европы на лето 2021 года.
Sport.ru 15 марта в 17:14