УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом 13 марта сообщается на официальном сайте организации.В источнике
С чего всё начиналось
«В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых правительствами разных стран, все клубные соревнования UEFA, запланированные на следующую неделю, откладываются»,— говорится в пресс-релизе UEFA.