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УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Интерфакс-Запад
  • Комсомольская правда3:00
  • Москва 240:31
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом 13 марта сообщается на официальном сайте организации.В источнике
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С чего всё начиналось
«В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых правительствами разных стран, все клубные соревнования UEFA, запланированные на следующую неделю, откладываются»,— говорится в пресс-релизе UEFA.
Коммерсантъ 06:16
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УЕФА объявил о переносе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на следующую неделю

Sport24.ru 06:14 
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УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

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