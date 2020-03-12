УЕФА приостановит Лигу Европы и Лигу чемпионов из-за коронавируса

В УЕФА приняли решение приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.