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УЕФА приостановит Лигу Европы и Лигу чемпионов из-за коронавируса
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В УЕФА приняли решение приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.В источнике
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Подробнее о событии
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Оставшиеся раунды плей-офф Лиги чемпионов могут пройти в формате одного матча или мини-турнира

Sports.ru 16:45
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L’Equipe: во вторник УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов

Спорт-Экспресс 10:53
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СМИ: УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

МК-Спорт 08:47
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