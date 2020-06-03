НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФИФА призвала не наказывать футболистов, поддержавших протесты в СШАUEFA отреагировал на гибель Джорджа Флойда в США«Black Lives Matter». Шевченко присоединился к акции против расизма«Арсенал» выступил против расизмаВ МОК высказались о реакции спортсменов на гибель ФлойдаГлавное«Бешикташ» отказался продать Ларина в ЦСКА за один млн евроОпубликован календарь матчей ближайшего тура РПЛСемин может возглавить «Арсенал»ФК «Химки» сменит юрлицо и останется в ФНЛДаниэль Кормье высказался об уходе Джона ДжонсаSport24.ruУЕФА присоединился к акции против расизма на фоне беспорядков в СШАRT на русском3RT на русскомГазета.RuВести.RuПресс-служба УЕФА отреагировала на массовые протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Месси присоединился к флешмобу против расизмаRT на русском 03:02Нидерландский футбол присоединяется к протестам против расизмаREGNUM 01:25Глава УЕФА одобрил поддерживающих протесты в США игроковГазета.Ru вчера в 22:05рекламаЕщё по темеФИФА призвала не наказывать футболистов, поддержавших протесты в СШАUEFA отреагировал на гибель Джорджа Флойда в США«Black Lives Matter». Шевченко присоединился к акции против расизма«Арсенал» выступил против расизмаВ МОК высказались о реакции спортсменов на гибель ФлойдаГлавное«Бешикташ» отказался продать Ларина в ЦСКА за один млн евроОпубликован календарь матчей ближайшего тура РПЛСемин может возглавить «Арсенал»ФК «Химки» сменит юрлицо и останется в ФНЛДаниэль Кормье высказался об уходе Джона ДжонсаНовости