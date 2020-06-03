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УЕФА присоединился к акции против расизма на фоне беспорядков в США
RT на русском
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Вести.Ru
Пресс-служба УЕФА отреагировала на массовые протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда.В источнике
Подробнее о событии
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Месси присоединился к флешмобу против расизма

RT на русском 03:02
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Нидерландский футбол присоединяется к протестам против расизма

REGNUM 01:25
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Глава УЕФА одобрил поддерживающих протесты в США игроков

Газета.Ru вчера в 22:05
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