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УЕФА не собирается отменять Евро-2020 из-за коронавируса
Zakon.kz
  • Известия0:35
УЕФА провел срочное совещание, на котором обсуждалась эпидемии коронавируса и ее влияние на проведение Чемпионата Европы по футболу 2020 года.В источнике
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СМИ: УЕФА попросил страны-хозяйки Евро-2020 обеспечить проведение турнира

Матч ТВ 02:35
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СМИ: УЕФА попросил страны-хозяйки Евро-2020 обеспечить проведение турнира

Sportbox.RU 02:35
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УЕФА просит страны-хозяйки обеспечить проведение ЧЕ-2020, несмотря на вспышку коронавируса

Чемпионат 01:46
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