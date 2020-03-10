УЕФА просят перенести Евро-2020 на следующий год
По информации авторитетного издания Tuttosport, Федерации футбола целого ряда европейских стран обратились в УЕФА с просьбой о том, чтобы перенести Евро-2020 на следующий год. Национальные чемпионы находятся под угрозой из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
С чего всё начиналось
Национальные федерации нескольких стран обратились к Европейскому футбольному союзу с просьбой о переносе Евро-2020, сообщает итальянское издание Tuttosport.