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Sport.ruSport.ru
УЕФА просят перенести Евро-2020 на следующий год
Экспресс газета
  • Piter.tv0:46
По информации авторитетного издания Tuttosport, Федерации футбола целого ряда европейских стран обратились в УЕФА с просьбой о том, чтобы перенести Евро-2020 на следующий год. Национальные чемпионы находятся под угрозой из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.В источнике
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С чего всё начиналось
Национальные федерации нескольких стран обратились к Европейскому футбольному союзу с просьбой о переносе Евро-2020, сообщает итальянское издание Tuttosport.
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