УЕФА просят перенести Евро-2020 на следующий год

По информации авторитетного издания Tuttosport, Федерации футбола целого ряда европейских стран обратились в УЕФА с просьбой о том, чтобы перенести Евро-2020 на следующий год. Национальные чемпионы находятся под угрозой из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.