Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации. Об этом на онлайн-конференции рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.В источнике
Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных. Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике.ИА Красная Весна16:11