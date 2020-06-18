Рамзан Кадыров российский политик

Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных. Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике.

ИА Красная Весна

16:11