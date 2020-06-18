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УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на "Ахмат-Арене" под эгидой организации. Об этом на онлайн-конференции рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.В источнике
Рамзан Кадыров
российский политик
Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных. Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике.ИА Красная Весна16:11
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Глава ЧР о лицензии УЕФА «Ахмат Арене»: Это решение вдохнет новую жизнь в футбол на Кавказе

Телекомпания Грозный 14:42 
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Кадыров назвал справедливым решение УЕФА снять запрет на матчи в Грозном

РИА Новости 16:04
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В ФК «Ахмат» считают, что разрешение УЕФА способствует популяризации футбола на Кавказе

ТАСС Спорт 15:56
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