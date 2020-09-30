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УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках
Газета.Ru
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УЕФА намерен и далее разводить российские и украинские клубы в еврокубках. "Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином", - говорится в заявлении УЕФА.В источнике
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С чего всё начиналось
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УЕФА разведёт российские и украинские команды по разным группам в еврокубках

УЕФА подтвердил, что вновь разведёт клубы из России и Украины по разным группам в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Чемпионат 04:20
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УЕФА разведeт клубы из России и Украины по разным группам в еврокубках

Бомбардир.ру 05:52
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УЕФА разведет российские и украинские клубы по разным группам в еврокубках

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Российские и украинские клубы продолжат разводить в еврокубках

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