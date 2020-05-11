УЕФА хочет изменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ. Чем это грозит России

В следующем сезоне УЕФА может отменить квалификацию в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом сообщают британские Times. Издание уважаемое, поэтому к нему стоит прислушаться.