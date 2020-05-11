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УЕФА хочет изменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ. Чем это грозит России
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В следующем сезоне УЕФА может отменить квалификацию в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом сообщают британские Times. Издание уважаемое, поэтому к нему стоит прислушаться.В источнике
Подробнее о событии
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УЕФА может изменить квалификацию ЛЧ в сезоне-2020/21

Матч ТВ 09:02
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УЕФА может изменить квалификацию ЛЧ в сезоне-2020/21

Sportbox.RU 09:02
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УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

Sport24.ru 08:49 
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