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Pravda.RuPravda.Ru
УЕФА создал рабочую группу по переносу матчей из-за коронавируса
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • РЕН ТВ
Во время конгресса УЕФА в Амстердаме была создана рабочая группа по корректировке календаря соревнований. Причиной стала вспышка коронавируса в Европе.В источнике
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УЕФА не хочет переносить матчи чемпионата Европы - 2020

Газета.Ru 06:41
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УЕФА создал рабочую группу по переносу матчей из-за коронавируса

Sport24.ru 06:36 
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УЕФА: «Мы не хотим реагировать чрезмерно остро на ситуацию с коронавирусом»

Футбол на Куличках 06:15
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