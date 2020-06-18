УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных
17 июня на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был утвержден формат отбора на чемпионат мира - 2022 для европейских сборных, передает пресс-служба организации у себя в Twitter-аккаунте.В источнике
С чего всё начиналось
Вчера, 17 июня, на заседании исполнительного комитета УЕФА был утверждён формат отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре для европейских сборных, сообщает пресс-служба организации в "Твиттере".