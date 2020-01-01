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УЕФА ввел штрафные санкции в отношении «Фенербахче»
УЕФА объявил о санкциях в отношении «Фенербахче». Клуб лишается около 2 миллионов евро призовых, которые будут завоеваны в двух последующих сезонах в еврокубках.В источнике
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УЕФА ввёл штрафные санкции в отношении «Фенербахче»

Soccer.ru 22:17
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УЕФА ввёл штрафные санкции в отношении «Фенербахче»

Чемпионат 21:41
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УЕФА ввел штрафные санкции в отношении «Фенербахче»

Матч ТВ 21:21
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