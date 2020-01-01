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УЕФА выделил 236,5 млн евро для помощи национальным ассоциациям
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
УЕФА выделил 236,5 млн евро в помощь всем 55 национальным ассоциациям в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба организации.В источнике
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УЕФА выделил €236,5 млн национальным ассоциациям на борьбу с последствиями коронавируса

ТАСС Спорт 12:10
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УЕФА выделит 236,5 миллиона евро на поддержку 55 членов организации

Советский спорт 12:02
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УЕФА выделил 236,5 млн евро для помощи национальным ассоциациям

Футбол на Куличках 11:56
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