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УЕФА выделил 236,5 млн евро для помощи национальным ассоциациям
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УЕФА выделил 236,5 млн евро в помощь всем 55 национальным ассоциациям в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба организации.В источнике
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УЕФА выделил национальным ассоциациям € 236,5 млн

Чемпионат 13:09
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УЕФА выделил национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро

Sportbox.RU 12:35
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УЕФА выделил национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро

Матч ТВ 12:35
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