УЕФА выразил позицию по поводу допуска клубов к еврокубкам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил позицию по поводу допуска клубов к еврокубкам. Об этом в своем Twitter сообщил репортер The Times Мартин Циглер.