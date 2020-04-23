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Газета.RuГазета.Ru
УЕФА выразил позицию по поводу допуска клубов к еврокубкам
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил позицию по поводу допуска клубов к еврокубкам. Об этом в своем Twitter сообщил репортер The Times Мартин Циглер.В источнике
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УЕФА будет допускать команды в еврокубки только по спортивному принципу

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УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах, которые недоиграют сезон

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УЕФА считает, что клубы должны попасть в еврокубки по спортивному принципу, если лиги не возобновятся

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